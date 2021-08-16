Между Лисичанском, Северодонецком и Рубежным пустят троллейбусы, стоимость проекта - 859 млн гривен

Первый участок планируют открыть до конца года.

В Луганской области начали реализацию проекта троллейбусного сообщения от Лисичанска до Рубежного через Северодонецк.

Об этом сообщается на сайте Луганской ОГА.

"Уже состоялся тендер на закупку трех троллейбусов с возможностью автономного хода до 30 км и тендер на начало работ на участке между Северодонецком и железнодорожным вокзалом в Лисичанске. К концу этого года он будет реализован. Первый троллейбус доставят в область уже через неделю", - рассказал в понедельник руководитель области Сергей Гайдай.

Всего планируется проложить 87 км новых линий и купить 50 современных троллейбусов.

Стоимость проекта - 859 млн гривен.

Напомним, что в стотысячном Северодонецке троллейбусное движение работает с 1978 года, в 95-тысячном Лисичанске - с 1972 года. В 60-тысячном Рубежном троллейбуса пока нет.