Согласно изданию ScrapCarComparison, Украина занимает шестое место снизу в рейтинге стран, где наиболее экономически целесообразно иметь собственный автомобиль, пишет LIGA.Бизнес.

Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль

Авторы исследования сопоставили стоимость новых автомобилей, а также средние затраты на их эксплуатацию со средним размером годовой зарплаты граждан. В рейтинг попали только 40 стран, в отношении которых были доступны все официальные данные, используемые в исследовании.

Оказалось, что украинцу необходимо тратить 413% средней годовой зарплаты, чтобы приобрести и эксплуатировать автомобиль .

Самые большие затраты на покупку и содержание автомобиля в Турции — 652% средней годовой зарплаты.

Самые низкие — в Австралии (49%). В США этот показатель составляет 54,8%, Дании — 60%, Канаде — 64%, Швеции — 75%.

Методология

Цены на автомобили были усреднены по двум популярным моделям, VW Golf и Toyota Corolla, и добавлены к средним расходам на топливо, страховку и ремонт, а затем сопоставлены со средней годовой заработной платой для расчета окончательного рейтинга.

Результаты показывают процент средней годовой зарплаты (на человека) в каждой стране, необходимый для покупки и эксплуатации нового автомобиля. Все данные актуальны по состоянию на август 2021 года.