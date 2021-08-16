Новый Toyota Land Cruiser Prado появится в 2022 году

Компания Toyota официально представит внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения (200 Series) летом 2022 года. Об этом сообщает Creative Trend со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Новый Toyota Land Cruiser Prado появится в 2022 году

Land Cruiser Prado текущего поколения (150 Series) появился 12 лет назад. В 2013 и 2017 годах японский автогигант обновил эту модель. Последнее обновление, включающее модернизацию трансмиссии и оборудования, было в 2020 году. Но выпуск нового поколения уже на наш взгляд назрел.

Новый Land Cruiser Prado сохранит рамную конструкцию и свой традиционный дизайн, но получит некоторые современные дополнения (как Land Cruiser 300).

Новый Toyota Land Cruiser Prado появится в 2022 году

Возможно, он будет использовать упрощенную раму Land Cruiser 300. Это не только сделает его легче по сравнению с предшественником, но и значительно улучшит управляемость на дороге и качество езды. При этом знаменитые внедорожные качества не пострадают.

В линейку двигателей впервые в истории Prado войдут гибридные силовые агрегаты. Это могут быть электрифицированные 2,5 л и 2,7 л бензиновые двигатели. Также покупателям предложат версии с традиционными ДВС, например, с четырехцилиндровым 2,8 л турбодизелем.

Новый Toyota Land Cruiser Prado появится в 2022 году

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового Toyota Land Cruiser 300. Известны его комплектации и цены.


Максимов Віталій, Тудей

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