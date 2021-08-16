Шпионы показали салон Renault MeganE

Компания Renault сейчас заканчивает разработку электромобиля MeganE. Тестовые прототипы его уже тестируют на дорогах общего пользования. Во Франции фотошпионы заметили эту новинку и даже смогли сфотографировать ее салон.

Судя по фото, Renault MeganE получит L-образную конфигурацию объединённых торпедо и информационно-развлекательной системы, компактный руль, сиденья с перфорированной отделкой. В целом у нас сложилось впечатление, что над салоном работы еще не закончились.

Megane E-Tech Electric (другое название - MeganE) построен на платформе CMF-EV. Внешне он напоминает традиционный хэтчбек с элементами кроссовера. Его задняя часть похожа на Renault Espace нового поколения.

Электромотор мощностью 217 л.с. располагается спереди. Емкость батареи составляет 60 кВтч. Запас хода по европейскому циклу WLTP - 450 км.

Автопроизводители сейчас обычно выпускают электромобили в нескольких комплектациях, в зависимости от емкости батареи и мощности электромотора. Поэтому MeganE получит, как минимум, два варианта батареи.

Ожидается, что электрический Renault Megane покажут в сентябре текущего года на автосалоне в Мюнхене. В продаже он появится в первой половине 2022 года.

Напомним, Renault планирует в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократить свою модельную линейку.