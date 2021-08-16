Mercedes тестирует особую версию Mercedes-Benz G-Class

В Германии во время дорожных тестов фотошпионы заметили Mercedes-Benz G-Class 4x4 Squared нового поколения. Официальная премьера этой новинки состоится в следующем месяце во время автосалона в Мюнхене.

G-Class Squared – это топовая версия стандартного "Гелендвагена", разработанная специально для поездок по бездорожью. Она получила портальный мост, бортовые редукторы, расширенные колесные арки, силовой багажник, лестницу на крышу, запасное колесо, аэродинамические зеркала заднего вида.

К сожалению, пока не известно, каким двигателем оснащается этот внедорожник. По слухам, это будет 4,0 л твин-турбо двигатель. Но не исключено, что его получит не стандартная комплектация, а версия AMG.

Если это так, то в версии AMG 4,0 твин-турбо мотор будет иметь мощность в 577 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Однако, пока это только предположение. Официальная информация про мотор еще не сообщалась.

По слухам, новый Mercedes-Benz G-Class 4x4 Squared появится уже до конца текущего года. Это значит, что его официальная премьера с большой долей вероятности может состояться в сентябре во время автосалона в Мюнхене.

Ранее стало известно, что в Китае начались продажи новой версии Mercedes-Benz G-Class - G350. Такой внедорожник оснащается четырехцилиндровым 2,0 л турбодвигателем.