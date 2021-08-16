15-летний подросток разбился на мотоцикле в Ровенской области

Еще двое юношей - в реанимации.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Ночью в понедельник в селе Боровое на севере Ровенской области разбился насмерть 15-летний мотоциклист.

Как сообщает местная полиция, около часа ночи на перекрестке равнозначных дорог столкнулись два мотоцикла. 15-летний водитель одного из них скончался в автомобиле скорой помощи от полученных травм.

Двух ребят 19 и 20 лет с другого мотоцикла без сознания с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Ни у одного из трех участников ДТП не было шлема.

Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следственное отделение полиции начало досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины.

Напомним, 16 июля двое юношей в Ровенской области погибли в ДТП, выехав на мотоцикле с второстепенной дороги на трассу, где ехал микроавтобус.

В апреле на Волыни две несовершеннолетние сестры попали в аварию на мотоцикле, одна из них погибла.