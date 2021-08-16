15-летний подросток разбился на мотоцикле в Ровенской области
Еще двое юношей - в реанимации.
Ночью в понедельник в селе Боровое на севере Ровенской области разбился насмерть 15-летний мотоциклист.
Как сообщает местная полиция, около часа ночи на перекрестке равнозначных дорог столкнулись два мотоцикла. 15-летний водитель одного из них скончался в автомобиле скорой помощи от полученных травм.
Двух ребят 19 и 20 лет с другого мотоцикла без сознания с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
Ни у одного из трех участников ДТП не было шлема.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следственное отделение полиции начало досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины.
Напомним, 16 июля двое юношей в Ровенской области погибли в ДТП, выехав на мотоцикле с второстепенной дороги на трассу, где ехал микроавтобус.
В апреле на Волыни две несовершеннолетние сестры попали в аварию на мотоцикле, одна из них погибла.