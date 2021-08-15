В Хмельницкой области легковушка влетела в отбойник, погибла пассажирка

Водитель и двое детей в салоне выжили.

В Хмельницкой области легковушка Renault Kangoo врезалась в отбойник, в результате погибла 40-летняя пассажирка.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Авария произошла на автодороге "Житомир-Черновцы" возле пгт Ярмолинцы в воскресенье утром.

"Легковушка Renault Kangoo врезалась в отбойник, элементы которого пробили обшивку машины", - говорится в сообщении.

Водитель авто был госпитализирован в Ярмолинецкую многопрофильную больницу.

Кроме того, на момент аварии в машине находилось двое детей, 10 и 17 лет, они не травмировались.

"Чрезвычайщики с помощью спецоборудования деблокировали погибшую из покореженной машины, приняли меры, чтобы исключить возгорание, а также разобрали поврежденный отбойник, восстановив движение автотранспорта", - добавили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.