В Украине владение автомобилем одно из самых дорогих в мире

Украина вошла в число стран, в которых владение автомобилем самое дорогое. Об этом говорится в новом отчете Scrap Car Comparison.

В Украине владение автомобилем одно из самых дорогих в мире

В частности, украинцу нужно в среднем потратить более четырех годовых зарплат для того, чтобы купить и содержать автомобиль.

Украина в этом рейтинге находится между Бразилией и Гватемалой. В Бразилии процент среднегодовой зарплаты, нужной для покупки автомобиля составляет 441,89%, в Украине – 413,78%, а в Гватемале – 355,94%.

Эксперты сравнили данные о средней заработной плате, ценах, страховании, ремонте и топливе в 40 странах. В качестве основы взяли стоимость автомобилей VW Golf и Toyota Corolla.

Оказалось, что дешевле всего владеть автомобилем в Австралии. Обычному австралийцу хватает 49,48% годовой зарплаты для того, чтобы купить автомобиль и ездить на нем. В США на покупку машины нужно в среднем 54,87% годовой зарплаты, в Дании – 60,34%, в Канаде – 64,40%, а в Швеции – 75,84%.

Среднестатистическому немцу на покупку автомобиля хватает 78,44% своей годовой зарплаты.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года в Украине продали почти 9,8 тысяч новых автомобилей. Это на 16% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.


Максимов Віталій, Тудей

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