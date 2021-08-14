Крюковский завод изготовил первые вагоны по рекордному контракту с "УЗ"

Их покажут на выставке в Киеве во время празднования Дня Независимости.

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Крюковский вагоностроительный завод изготовил первые вагоны по контракту, подписанному с "Укрзализныцей" в июне этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.

"Крюковский вагонозавод активно выполняет заказы УЗ. Уже готовы два вагона, которые будут представлены на выставке в Киеве во время празднования независимости. Также раскроено 25 кузовов, около 18 вагонов уже сварено, 8 - покрашено, собрано 30 тележек ходовой", - рассказал глава администрации Олег Синегубов.

Стоимость контракта - 3 млрд гривен, из которых 1 млрд гривен - авансовый платеж.

В рамках договора КВСЗ должен построить и в течение 12 месяцев поставить 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда.

Это один из крупнейших госзаказов в истории КВСЗ.

Фото: adm-pl.gov.ua

Фото: adm-pl.gov.ua

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Фото: adm-pl.gov.ua

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский приезжал на Крюковский вагонозавод, предложив "Укрзализныце" купить у предприятия три дизель-поезда и до 100 вагонов.

Дизель-поезда уже изготавливаются по контракту 2018 года, а деньги на вагоны были заложены в государственный бюджет 2021 года.

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