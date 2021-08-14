"Укрзализныця" получила для испытаний электропоезд Stadler Flirt

Поезд имеет пять вагонов общей вместимостью 262 места 1 и 2 класса.

В Украину для испытаний прибыл межрегиональный электропоезд Stadler Flirt.

Об этом сообщили профильные издания ЦТС и "Минтранс".

Фото: instagram.com/signalwerkfuhrer

Поезд на пять вагонов, который способен развивать максимальную скорость 160 км / ч, может перевозить 262 пассажира на местах 1 и 2 класса.

Он был построен в Беларуси на мощностях ЗАО "Штадлер Минск".

Фото: facebook.com/ol.vasilyev

Напомним, в мае "Укрзализныця" подписала меморандум со швейцарской Stadler CIS AG о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава.

Он предусматривает сотрудничество в развитии пассажирских железнодорожных перевозок в рамках проекта City Express.

Кроме того, Stadler заявила, что планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине, если победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци". Площадкой для производства может стать Киевский электровагоноремонтный завод.