Новая Hyundai Sonata появится раньше, чем ожидалось

Компания Hyundai выпустит новое поколение седана Hyundai Sonata в 2023 году, то есть значительно раньше, чем ожидалось. Об этом сообщил южнокорейский сайт Auto Post со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Hyundai Sonata текущего поколения дебютировал в 2019 году. То есть это еще не старая модель. Ожидалось, что примерно в 2023 году она получит обновление. Однако, вместо этого покупателям предложат новую Sonata.

Дело в том, что у Sonata текущего поколения очень спорный дизайн. Кому-то этот дизайн нравится. Однако тех, кому он не нравится, больше. Это отрицательно сказывается на продажах.

Но нужно отметить, что изменения коснутся только внешнего вида машины. Новую Sonata построят на старой платформе. У нее будут примерно такие же моторы, как и у модели текущего поколения.

Решение боссов компании Hyundai неожиданное, но в нем нет ничего необычного. Когда в середине 2000-х годов продажи Ford Five Hundred оказались плохими, была выпущена новая модель, получившая название Taurus.

Ранее Hyundai представил обновленный бюджетный седан Aura. В базовой комплектации он будет стоить от 8 000 долларов.