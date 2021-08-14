В Черкасской области автомобиль упал с дамбы в воду, погибли два человека

Выбраться смог только один пассажир.

В городе Городище в Черкасской области в результате падения автомобиля с дамбы в реку погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.

Фото: facebook.com/cherkasypolice

Происшествие случилось около 15:00. Работники полиции выяснили, что водитель автомобиля Fiat не справился с управлением, выехал за пределы дороги на дамбе, после чего автомобиль попал в воду.

В результате аварии 35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Оба - жители города Черкассы. Еще одному пассажиру - 36-летнему местному жителю - удалось выбраться из авто.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу. Полиция решила открыть уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Городище расположено на берегах реки Малиновки, правого притока Днепра. На территории города в Малиновку впадает река Поповка.

Напомним, в мае в Ивано-Франковской области вследствие падения грузовика в реку погибли два человека.

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