В Турции разбился роSSийский самолет, который помогал тушить пожары

По одной из версий, погибли все на борту.

В Турции разбился роSSийский пожарный самолет Бе-200, на борту которого находились пятеро роSSийских военных и трое граждан Турции.

Об этом пишет bbc.com.

РоSSийское посольство в Турции выясняет, есть ли уцелевшие в аварии. Турецкий телеканал NTV сообщил, что в катастрофе никто не выжил.

По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.

Для выяснения причин трагедии на место катастрофы направили комиссию Минобороны РоSSии.

Самолет упал в районе населенного пункта Адана на юго-востоке Турции, где бушевали пожары. Это был один из самолетов РоSSии, принимавших участие в тушении пожаров в турецкой провинции Мугла.

РоSSийские чрезвычайники отмечают, что самолет Бе-200 является последним достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным из существующих самолетов-амфибий.

Самолет может нести 12 тонн воды. В его экипаж входят два пилота. Вероятно остальные погибшие - пожарные.

Напомним, Турции тушить пожары помогают самолеты и вертолеты из Украины, Азербайджана, Ирана и РоSSии.