В Турции разбился роSSийский самолет, который помогал тушить пожары
По одной из версий, погибли все на борту.
В Турции разбился роSSийский пожарный самолет Бе-200, на борту которого находились пятеро роSSийских военных и трое граждан Турции.
Об этом пишет bbc.com.
РоSSийское посольство в Турции выясняет, есть ли уцелевшие в аварии. Турецкий телеканал NTV сообщил, что в катастрофе никто не выжил.
По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.
Для выяснения причин трагедии на место катастрофы направили комиссию Минобороны РоSSии.
Самолет упал в районе населенного пункта Адана на юго-востоке Турции, где бушевали пожары. Это был один из самолетов РоSSии, принимавших участие в тушении пожаров в турецкой провинции Мугла.
РоSSийские чрезвычайники отмечают, что самолет Бе-200 является последним достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным из существующих самолетов-амфибий.
Самолет может нести 12 тонн воды. В его экипаж входят два пилота. Вероятно остальные погибшие - пожарные.
Напомним, Турции тушить пожары помогают самолеты и вертолеты из Украины, Азербайджана, Ирана и РоSSии.