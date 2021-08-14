Jeep готовится к выпуску нового внедорожника

Jeep планирует уже в ближайшее время официально представить свой новый 7-местный внедорожник Commander. Это произойдет 26 августа.

Jeep готовится к выпуску нового внедорожника

С 2005 по 2010 год в США уже продавали Jeep Commander (XK). Это был внедорожник среднего размера с задним приводом. Но новый Commander будет совершено другим.

Новый Commander довольно сильно напоминает Jeep Compass. Фактически, это удлиненная версия кроссовера Compass, которая получила третий ряд сидений.

Этот внедорожник построен на платформе Small Wide концерна FCA (на ней, кстати, также построен Renegade). У него более квадратный дизайн кузова, чем у предшествующей модели с аналогичным названием.

Jeep готовится к выпуску нового внедорожника

В зависимости от комплектации внедорожник может быть как передне, так и полноприводным. В линейку двигателей войдут турбомоторы. Среди них, например, будет 2,0 л дизельный двигатель мощностью 200 л.с. Коробка передач одна - 9-ступенчатая автоматическая.

Более подробная информация про новый Jeep Commander станет известна 26 августа, когда состоится его официальная премьера.

Jeep готовится к выпуску нового внедорожника

Напомним, ранее стало известно, что Jeep разрабатывает новый электрический внедорожник.


Максимов Віталій, Тудей

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