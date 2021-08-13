В Украине начались продажи новой модели Mercedes-Benz

В Украине начались продажи новейшего флагманского электрического седана Mercedes-Benz EQS. Украинцам его предлагают в двух комплектациях, а также в специальной версии Edition 1.

В спецверсии Edition 1 есть дизайн AMG Line, панорамный сдвижной люк, 21-дюймовые легкосплавные колесные диски AMG, шильдик Edition 1, кожаный салон, сиденья с 4-позиционной поясничной поддержкой и контурной подсветкой, мультиконтурные сиденья для водителя и переднего пассажира, дизайнерские замки ремней безопасности впереди и сзади, напольные коврики с надписью Edition 1 и другое.

Стандартный Mercedes-Benz EQS 450+ с мощностью электрической силовой установки в 333 л.с. стоит от 89 350 евро, а комплектация EQS 580 4MATIC с электрической силовой установкой мощностью 523 л.с. - 113 565 евро.

Mercedes-Benz EQS получил большое количество оборудования и современных технологий. Нужно выделить MBUX Hyperscreen - уникальный экран информационно-развлекательной системы с искусственным интеллектом. Это несколько дисплеев, которые объединены в один.

Hyperscreen расположен на всей фронтальной части автомобиля. Он объединяет функции приборной панели, навигации, развлечений, настроек и другие.

В качестве опции доступны пакеты с системами активной безопасности и помощи водителю.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ будет выпускать городские автобусы на платформе одной из моделей Mercedes-Benz.