В Украине начались продажи новой модели Mercedes-Benz

В Украине начались продажи новейшего флагманского электрического седана Mercedes-Benz EQS. Украинцам его предлагают в двух комплектациях, а также в специальной версии Edition 1.

В Украине начались продажи новой модели Mercedes-Benz

В спецверсии Edition 1 есть дизайн AMG Line, панорамный сдвижной люк, 21-дюймовые легкосплавные колесные диски AMG, шильдик Edition 1, кожаный салон, сиденья с 4-позиционной поясничной поддержкой и контурной подсветкой, мультиконтурные сиденья для водителя и переднего пассажира, дизайнерские замки ремней безопасности впереди и сзади, напольные коврики с надписью Edition 1 и другое.

Стандартный Mercedes-Benz EQS 450+ с мощностью электрической силовой установки в 333 л.с. стоит от 89 350 евро, а комплектация EQS 580 4MATIC с электрической силовой установкой мощностью 523 л.с. - 113 565 евро.

В Украине начались продажи новой модели Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS получил большое количество оборудования и современных технологий. Нужно выделить MBUX Hyperscreen - уникальный экран информационно-развлекательной системы с искусственным интеллектом. Это несколько дисплеев, которые объединены в один.

В Украине начались продажи новой модели Mercedes-Benz

Hyperscreen расположен на всей фронтальной части автомобиля. Он объединяет функции приборной панели, навигации, развлечений, настроек и другие.

В качестве опции доступны пакеты с системами активной безопасности и помощи водителю.

В Украине начались продажи новой модели Mercedes-Benz

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ будет выпускать городские автобусы на платформе одной из моделей Mercedes-Benz.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.
Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяцWindrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц
Рекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегомРекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегом
В роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвыВ роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвы
Началась разработка Duster третьего поколенияНачалась разработка Duster третьего поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Автомобили Mercedes-Benz начали предупреждать друг друга о дорожных препятствияхАвтомобили Mercedes-Benz начали предупреждать друг друга о дорожных препятствиях
В Украине резко увеличилась регистрация б/у автомобилей
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знакиС 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
Турецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сбору беспилотниковТурецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сбору беспилотников
В Украине производство автомобилей увеличилось в 3,6 разаВ Украине производство автомобилей увеличилось в 3,6 раза
В Украине усилят налоговый контроль за покупателями автомобилейВ Украине усилят налоговый контроль за покупателями автомобилей
Цены рухнут: в Украине хотят отменить ввозную пошлину на автомобилиЦены рухнут: в Украине хотят отменить ввозную пошлину на автомобили
В Украине замечен редкий Ford - единственный в странеВ Украине замечен редкий Ford - единственный в стране
В Украине появился Toyota Land Cruiser 300: цены и комплектацииВ Украине появился Toyota Land Cruiser 300: цены и комплектации
Штрафуют и лишают прав: что запрещено водителям в УкраинеШтрафуют и лишают прав: что запрещено водителям в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости