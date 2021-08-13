Трое полицейских погибли в ДТП на Одесщине

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: https://od.npu.gov.ua/ Фото с места происшествия

В Белгород-Днестровском районе Одесской области тпроизошло ДТП с участием правоохранителей. В результате аварии трое сотрудников полиции погибли, еще один травмирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря съехали на служебном автомобиле в кювет. В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

Напомним, во Львовской области 9 августа произошли два масштабных ДТП, в которых пострадали 13 человек.