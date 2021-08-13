Украинцы не смогут много заработать на нарушителях ПДД, – юрист

Украинские водители не смогут регулярно зарабатывать и обогащаться за счет доносов в полицию на своих коллег, нарушивших ПДД, как предусматривает зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №5798. Такое мнение высказал младший партнер АО Legal Housе Александр Горобец.

Украинцы не смогут много заработать на нарушителях ПДД, – юрист

В законопроекте №5798 говорится, что водители и пешеходы, зарегистрировавшие на смартфон нарушение правил дорожного движения, смогут отправить фото и видео этого события в полицию и получить за это вознаграждение. Сумма вознаграждения – 10% от штрафа.

Горобец считает, что водители не смогут регулярно зарабатывать и обогащаться за счет доносов в полицию на своих коллег, нарушивших ПДД.

Кроме того, по его мнению, у новой системы будут серьезные проблемы из-за ее несовершенства. Точно также, как и со штрафами, наложенными при помощи радаров TruCam. Ввидеозаписи с камер TruCam признаются недопустимыми доказательствами, так как подаются в суд ненадлежащим образом заверенными – без цифровой электронной подписи.

Нужно также отметить, что полиция будет обрабатывать персональные данные извещателей. Также не нужно забывать про уголовную ответственность за представление заведомо недостоверных или поддельных доказательств.

Между тем, авторы законопроекта №5798 рассчитывают, что с его помощью можно будет снизить количество ДТП на украинских дорогах, и одновременно с этим получить новый источник дохода в государственный бюджет.

Напомним, ранее стало известно, что к 2024 году на украинских дорогах установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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