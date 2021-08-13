ТОП-3 кроссоверов, которые можно купить вместо Kia Sportage

Kia Sportage в Украине уже давно является лидером в сегменте компактных кроссоверов. Однако, у него есть достойные конкуренты. Сегодня мы расскажем про компактные кроссоверы, которые могут стать заменой Sportage.

Kia Sportage в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем и с 6-ступенчатой механической коробкой передач стоит от 520 245 гривен. Вот на эту цену мы и будет ориентироваться.

Suzuki SX4

Этот компактный кроссовер в базовой комплектации стоит всего 494 900 гривен.

Он оснащается 1,6 л двигателем, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Версия с 6-ступенчатым автоматом стоит 532 900 гривен. Это хорошая альтернатива Kia Sportage.

Nissan Qashqai

Этот компактный кроссовер в базовой комплектации с 1,2 л двигателем мощностью 115 л.с. и с механической коробкой передач стоит 527 020 гривен. Версия с вариатором - 569 900 гривен.

В базовой комплектации есть подогрев передних сидений, круиз-контроль, многофункциональный спортивный руль со скошенной нижней частью, 6 подушек безопасности, кондиционер.

Skoda Karoq

Этот чешский кроссовер в базовой комплектации с 1,4 л двигателем TSI (150 к.с.) и с 8AG стоит 620 902 гривны. В базу входит система удержания автомобиля на склоне, контроль давления в шинах, подогрев передних сидений, отделение для очков и другое.

Напомним, ранее эксперты назвали 10 б/у кроссоверов, которые практически не ломаются.