Автомобили Mercedes-Benz начали предупреждать друг друга о дорожных препятствиях

Автопроизводитель Mercedes-Benz обновил систему Car-to-X Communication: теперь некоторые модели машин получили возможность предупреждать остальных участников дорожного движения о возникающих препятствиях на дороге, таких как выбоины или «лежачие полицейские».

Автомобили Mercedes-Benz начали предупреждать друг друга о дорожных препятствиях

Источник: daimler.com

Поддержка системы Car-to-X Communication появилась на автомобилях Mercedes-Benz ещё в 2016 году, однако до настоящего момента она работала только на приём. С обновлением платформы модели серий C-Class и S-Class нового поколения, а также электрический седан EQS получили возможность генерировать сообщения для других участников дорожного движения. Дорожная выбоина или искусственная неровность («лежачий полицейский») обнаруживаются, когда последовательно на передней и задней подвеске фиксируются сжатие и отскок.

Информация о событии передаётся в облачную платформу автопроизводителя, которая анализирует данные и рассылает их на другие машины, поддерживающие систему Car-to-X. Примерно за 10 секунд до того, как машина достигнет дорожного препятствия, система предупредит водителя иконкой на дисплее и голосовым оповещением, например «Осторожно, выбоина!» или «Внимание, лежачий полицейский!».

Ещё одной интересной функцией стала сетевая интеграция Crosswind Assist — ассистента бокового ветра. При возникновении сильного бокового ветра бортовая система автомобиля корректирует работу тормозной системы или вмешивается в рулевое управление, помогая удерживать машину на дороге. Параллельно система Car-to-X уведомляет облачный сервис об изменении погодных условий, и находящиеся поблизости водители получают соответствующее предупреждение.

Как уточнил автопроизводитель, новые функции уже доступны в некоторых странах на всех 36 языках, поддерживаемых информационно-развлекательной системой Mercedes-Benz.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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