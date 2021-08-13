В Украине резко увеличилась регистрация б/у автомобилей

По данным Укравтопрома, в июле 2021 года в Украине зарегистрировали 54,5 тысяч б/у автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 59% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

В Украине резко увеличилась регистрация б/у автомобилей

В последний раз так много подержанных машин с иностранной регистрацией получали украинскую прописку за один месяц примерно 2,5 года назад.

Чаше всего украинцы регистрировали б/у автомобили Volkswagen, Ford, Renault, Skoda и Opel.

Безусловным лидером является Volkswagen. В июле украинскую регистрацию получили почти 9,2 тыс. машин этого бренда. Причем Volkswagen Passat стал самым популярным б/у автомобилем.

Всего за первые семь месяцев 2021 года в Украине зарегистрировали 250 тыс. б/у автомобилей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Между тем, в июле 2021 года в Украине продали почти 9,8 тысяч новых автомобилей, что на 16% больше, чем за аналогичный месяц прошлого год. Чаще всего украинцы в прошлом месяце покупали новые автомобили Toyota и Renault.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разработали законопроект, предусматривающий отмену ввозной пошлины на автомобили. Его принятие приведет к обвалу цен на новые и б/у автомобили.


Максимов Віталій, Тудей

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