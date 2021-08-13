Житомирский аэропорт начал принимать международные рейсы

Аэропорт "Житомир" начал принимать международные рейсы.

По данным Государственной пограничной службы, первым самолетом, приземлившимся в аэропорту, стал двухмоторный Рiper Рa-31-350, которым из США прилетели двое граждан Украины.

Самолет будет участвовать в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST 2021, который состоится в эти выходные в Житомире.

Фото: ГНСУ

Аэропорт в Житомире существует с 1947 года, но после распада СССР он долгое время использовался только авиалюбителями. В 2011 году его даже исключили из реестра гражданских аэродромов, после чего он имел статус взлетно-посадочной площадки.

В декабре 2015 года житомирский аэропорт получил новый сертификат аэродрома, а в январе 2016 года принял первый самолет за 25 лет простоя. В октябре 2020 года правительственная комиссия признала аэропорт "Житомир" готовым для осуществления международных перевозок.

Инициатором реконструкции аэропорта стала авиакомпания YanAir, которая планирует сделать его базовым. Владельцем YanAir и аэропорта в Житомире является бизнесмен Алексей Янчук.

В июне 2021 года Кабинет министров распорядился открыть пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир".