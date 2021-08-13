С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки

В Украине 1 ноября 2021 года вступят в силу новые стандарты вида дорожных знаков. Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки

В частности, будет новая компоновка дорожных знаков индивидуального проектирования, текст будет с большой буквы, появится новая форма стрелок, а для обозначения центра населенного пункта и реки предложили символы как в Европе.

Кроме того, указаны пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги.

Будет также новое обозначение диагональных пешеходных переходов, новая табличка для островков безопасности и новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития инфраструктуры велосипедов.

Также предусмотрен новый способ размещения знаков на одной опоре, чтобы не было неоднозначной их трактовки.

С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки

Укравтодор утверждает, что эти нововведения позволят снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Ранее стало известно, что к 2024 году на дорогах Украины появятся 1,5 тысячи камер фиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.
Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяцWindrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц
Рекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегомРекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегом
Началась разработка Duster третьего поколенияНачалась разработка Duster третьего поколения
На Софийской площади в Киеве устроили дрифт, мэрия пожаловалась в полициюНа Софийской площади в Киеве устроили дрифт, мэрия пожаловалась в полицию
Блок рекламы


Похожие новости
Турецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сбору беспилотниковТурецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сбору беспилотников
В Украине производство автомобилей увеличилось в 3,6 разаВ Украине производство автомобилей увеличилось в 3,6 раза
В Украине усилят налоговый контроль за покупателями автомобилейВ Украине усилят налоговый контроль за покупателями автомобилей
Цены рухнут: в Украине хотят отменить ввозную пошлину на автомобилиЦены рухнут: в Украине хотят отменить ввозную пошлину на автомобили
Новые Toyota Land Cruiser 300 несут на себе секретные метки: какие и для чегоНовые Toyota Land Cruiser 300 несут на себе секретные метки: какие и для чего
В Украине замечен редкий Ford - единственный в странеВ Украине замечен редкий Ford - единственный в стране
В Украине появился Toyota Land Cruiser 300: цены и комплектацииВ Украине появился Toyota Land Cruiser 300: цены и комплектации
Штрафуют и лишают прав: что запрещено водителям в УкраинеШтрафуют и лишают прав: что запрещено водителям в Украине
Перед эвакуатором все равны: в Украине забрали крутой Maybach за миллионы гривенПеред эвакуатором все равны: в Украине забрали крутой Maybach за миллионы гривен
Может появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер MonsterМожет появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер Monster
Последние новости
Подгружаем последние новости