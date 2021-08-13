С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки

В Украине 1 ноября 2021 года вступят в силу новые стандарты вида дорожных знаков. Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

В частности, будет новая компоновка дорожных знаков индивидуального проектирования, текст будет с большой буквы, появится новая форма стрелок, а для обозначения центра населенного пункта и реки предложили символы как в Европе.

Кроме того, указаны пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги.

Будет также новое обозначение диагональных пешеходных переходов, новая табличка для островков безопасности и новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития инфраструктуры велосипедов.

Также предусмотрен новый способ размещения знаков на одной опоре, чтобы не было неоднозначной их трактовки.

Укравтодор утверждает, что эти нововведения позволят снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Ранее стало известно, что к 2024 году на дорогах Украины появятся 1,5 тысячи камер фиксации нарушений ПДД.