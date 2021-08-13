«Автомагистраль-Юг» обновила участок региональной трассы на Одесщине

Восстановленный участок имеет протяженность 9 км.

Подрядчик «Автомагистраль-Юг» завершил ремонт отрезка между селами Ангелиновкой и Романовкой в Раздельнянском районе Одесской области на региональной трассе Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта — Великая Михайловка.

Об этом сообщает Facebook-страница программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка», в рамках которой выполнены работы.

Обновленный участок имеет протяженность 9 км и границу с первым отремонтированным участком между селами Степановкой и Розалевкой.

«В 2020 году ремонтные работы шли на 7 участках автомобильной дороги Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта — Великая Михайловка, общей протяженностью 77 км. На одном участке работы уже завершены. Еще на двух участках дороги идут проектные работы — 43 км. Полностью завершить ремонтные работы на автомобильной дороге Р-33 запланировано в 2022 году», — говорится в сообщении.

Программа «Большая стройка» предусматривает восстановление и развитие как крупных международных и национальных трасс, так и региональных и местных дорог.

Недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируется обновить 2000 км местных и 4500 государственных дорог по всей Украине.

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