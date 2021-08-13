Nissan показал кроссовер, похожий на Lexus

В Сеть выложили эскизы нового компактного кроссовера Nissan, который будет продаваться под брендом Venucia. Этот кроссовер будет называться V-Online.

Nissan показал кроссовер, похожий на Lexus

Venucia V-Online получит футуристический дизайн с большой многоугольной решеткой радиатора и огромными колесными дисками. Решетка радиатора имеет ярко выраженные V-образные элементы. По бокам от нее находятся узкие фары головного света. Сзади расположилась сплошная полоса светодиодных фонарей.

У нас сложилось впечатление, что V-Online похож на некоторые концепты Lexus, которые ранее показали публике.

Nissan показал кроссовер, похожий на Lexus

Длина этого кроссовера составит 4562 мм, ширина – 1917 мм, высота - 1625 мм, а колесная база — 2700 мм.

По слухам, под капотом будет располагаться 1,5 л турбированный двигатель мощностью 190 л.с. Возможно, покупателям также предложат гибридную версию. Но, повторим, пока официально эта информация не подтверждена.

Nissan показал кроссовер, похожий на Lexus

Утверждается, что в продаже Venucia V-Online появится до конца 2021 года. Сколько он будет стоить – еще не известно.

Nissan показал кроссовер, похожий на Lexus

Напомним, ранее в Европе началось серийное производство Nissan Qashqai нового, третьего, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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