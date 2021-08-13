Ремонт поезда Hyundai, который сошел с рельсов возле Запорожья, обошелся в 67 млн гривен

Работы выполнили с опережением графика - за четыре месяца вместо года.

Ремонт поезда Hyundai Rotem, который в марте сошел с рельсов возле Запорожья, обошелся в 67 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в пятницу, 13 августа.

"Благодаря работе специалистов сервисной группы Hyundai Rotem и филиала «Украинская железнодорожная скоростная компания» все работы удалось выполнить за четыре месяца, работали круглосуточно. Общая стоимость работ составила около 67 млн грн", - заявила компания.

Поезд уже прошел послеремонтные испытания и с 14 августа начнет выполнять рейсы. Первый - по маршруту поезда №724 Киев - Харьков.

Напомним, авария поезда №732 Киев - Запорожье произошла 29 марта 2021 года. В результате инцидента никто не пострадал. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находились 88 пассажиров.

Причиной схождения стало искривление рельсов пути.

"Укрзализныця" возложила ответственность за аварию на нескольких работников Приднепровской железной дороги: первого заместителя начальника и главного инженера Службы пути, начальника и заместителя начальника Запорожской дистанции пути, мастера-главного инженера Запорожской дистанции пути, старшего мастера и бригадира Запорожской дистанции пути.