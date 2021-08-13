Hyundai показал кроссовер Casper за 7 000 долларов

Ранее мы сообщали, что Hyundai разрабатывает новый кроссовер Casper, который будет стоить от 7 тысяч долларов. В Сети даже были размещены шпионские фотографии этой новинки. Теперь южнокорейский автогигант опубликовал эскиз передней части Casper.

Hyundai показал кроссовер Casper за 7 000 долларов

Судя по эскизу, несмотря на то, что Hyundai Casper будет самым дешевым кроссовером Hyundai, он получит цифровую приборную панель, сенсорный дисплей и климатическое оборудование (обратите внимание на блок управления, который находится на центральной консоли).

Мы заметили также двухспицевый мультифункциональный руль, а трансмиссионный тоннель обрывается возле центральной консоли, на которой находится отдельный блок с рычагом КПП, дополнительными клавишами и большим селектором.

Hyundai показал кроссовер Casper за 7 000 долларов

Длина Casper составляет 3595 мм, ширина – 1595 мм, а высота – 1575 мм. Это субкомпактный автомобиль, в котором могут поместиться четыре человека.

Судя по шпионским фотографиям, ранее попавшим в Сеть, этот кроссовер будет иметь "квадратный" дизайн кузова и светодиодную оптику в стиле Hyundai Palisade.

Под капотом будет трехцилиндровый 1,0 л атмосферный двигатель мощностью 76 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этим мотором, кстати, сейчас оснащаются такие модели, как, например, Kia Picanto и Hyundai i10.

Hyundai показал кроссовер Casper за 7 000 долларов

Ранее Hyundai представил обновленный бюджетный седан Aura. В базовой комплектации он будет стоить от 8 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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