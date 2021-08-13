Hyundai показал кроссовер Casper за 7 000 долларов

Ранее мы сообщали, что Hyundai разрабатывает новый кроссовер Casper, который будет стоить от 7 тысяч долларов. В Сети даже были размещены шпионские фотографии этой новинки. Теперь южнокорейский автогигант опубликовал эскиз передней части Casper.

Судя по эскизу, несмотря на то, что Hyundai Casper будет самым дешевым кроссовером Hyundai, он получит цифровую приборную панель, сенсорный дисплей и климатическое оборудование (обратите внимание на блок управления, который находится на центральной консоли).

Мы заметили также двухспицевый мультифункциональный руль, а трансмиссионный тоннель обрывается возле центральной консоли, на которой находится отдельный блок с рычагом КПП, дополнительными клавишами и большим селектором.

Длина Casper составляет 3595 мм, ширина – 1595 мм, а высота – 1575 мм. Это субкомпактный автомобиль, в котором могут поместиться четыре человека.

Судя по шпионским фотографиям, ранее попавшим в Сеть, этот кроссовер будет иметь "квадратный" дизайн кузова и светодиодную оптику в стиле Hyundai Palisade.

Под капотом будет трехцилиндровый 1,0 л атмосферный двигатель мощностью 76 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этим мотором, кстати, сейчас оснащаются такие модели, как, например, Kia Picanto и Hyundai i10.

Ранее Hyundai представил обновленный бюджетный седан Aura. В базовой комплектации он будет стоить от 8 000 долларов.