Renault будет делать дешевые гибридные автомобили

Renault Group и Geely Holding Group объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Французский автогигант в рамках этого сотрудничества будет выпускать недорогие гибридные автомобили на платформе китайской компании Geely.

Сейчас у Renault есть платформы CMF-BEV и CMF-EV. На них можно выпускать электромобили разных сегментов. Однако, о производстве на них гибридных машин речь никогда не шла. Видимо, эти платформы для них не подходят.

Вполне возможно, что Geely передаст французскому автогиганту в пользование одну из версий платформы CMA, которая была создана вместе с Volvo. На этой платформе, кстати, построены гибридные автомобили суббренда Lynk & Co. Однако, пока официально об этом ничего не сказано.

Напомним, ранее Renault уже сотрудничал с одним китайским автопроизводителем – Dongfeng. После того, как партнерство между ними закончилось, французы стали терять свои позиции в Китае, который является самым большим автомобильным рынком в мире.

Сотрудничество с Geely позволит Renault вернуть утраченные позиции в Поднебесной, а Geely сможет локализовать свои модели на мощностях завода Renault Samsung Motors в Южной Корее.

Напомним, ране в Украине начались продажи нового фургона Renault Express, который предназначен для семей и предпринимателей.