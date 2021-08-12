Эксперты назвали минусы возвращения техосмотра автомобилей

В Украине с 2022 года планируют возобновить обязательный техосмотр легковых автомобилей. Эксперты Ассоциации безопасности эксплуатации транспорта считают, что это может привести к возвращению коррупционных схем при техническом осмотре машин.

Эксперты назвали минусы возвращения техосмотра автомобилей

Законопроект предусматривает несколько уровней контроля за обязательным техосмотром автомобилей. Так, весь процесс будут фиксировать на фото и видео. Следить за тем, чтобы не было нарушений, будут ответственные лица.

Проводить техобслуживание будут сертифицированные лаборатории со специальным оборудованием и квалифицированным персоналом. Но поступают предложения предоставить право проводить ТО отдельным инспекторам. При этом, для оценки состояния машины будет достаточно его субъективного суждения.

Также предлагается отменить аннулирование протоколов (сейчас за 10 аннулированных протоколов пункт техосмотра лишают права проводить процедуру). Это позволит бесконтрольно выдавать протоколы, имеющие нарушения.

Но и это еще не все. Предлагается отменить аннулирование протоколов за якобы "незначительные изменения в конструкцию авто или неисправности" и ввести определенный срок для обжалования решения сервисного центра МВД.

Ранее сообщалось, что украинская полиция получила 30 автомобилей-техстанций, оборудованных для проведения "мобильного техосмотра" прямо на дороге.


Максимов Віталій, Тудей

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