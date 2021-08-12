Украинцы стали покупать больше новых электромобилей

Согласно последним данным , в июле 2021 года в Украине было приобретено 771 электрический автомобиль, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом, доля регистраций новых электрокаров увеличилась, с 8% в прошлом году, до 12% в текущем году, сообщает newsyou.info .

Большая часть зарегистрированных в прошлом месяце в Украине электрических автомобилей были легковыми – 714 экземпляров. Из них 93 экземпляры были новыми, а 621 – б/у.

Самым высоким спросом в Украине пользуется электрический Nissan Leaf – 207 регистраций.

Также украинцы зарегистрировали 57 коммерческих электрокаров. 39 из них были модели Renault Kangoo Z.E.

Всего в 2021 году в Украине зарегистрировали 4,4тыс. экземпляров электрических транспортных средств, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. Почти 90% всех «зеленых» автомобилей были подержанными.