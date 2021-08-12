Завод имени Малышева изготовил новый танк "Оплот", который будет участвовать в параде ко Дню Независимости
В ближайшее время боевая машина будет отправлена в Киев из Харькова.
Государственное предприятие "Завод имени Малышева" изготовил новый танк "Оплот-2М" по заказу Государственной компании "Укрспецэкспорт".
В ближайшее время боевая машина будет отправлена в Киев из Харькова, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
"Новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным. Впервые новый "Оплот" можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве", - говорится в сообщении.
БМ "Оплот" - современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. БМ "Оплот" является коренной модернизацией танка Т-84У "Оплот" и новейшим представителем серии танков Т-84.
Принятая на вооружение в 2009 году версия "Оплота" имеет определенное количество составляющих и материалов роSSийского происхождения: отдельные компоненты электрооборудования, составных частей блоков и систем. По программе "Бастион" элементарная база танка должна не только избавиться составляющих происхождением из страны-агрессора, но и быть значительно модернизирована.