Завод имени Малышева изготовил новый танк "Оплот", который будет участвовать в параде ко Дню Независимости

В ближайшее время боевая машина будет отправлена в Киев из Харькова.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Завод имени Малышева" изготовил новый танк "Оплот-2М" по заказу Государственной компании "Укрспецэкспорт".

В ближайшее время боевая машина будет отправлена в Киев из Харькова, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным. Впервые новый "Оплот" можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве ", - говорится в сообщении.

Фото: ukroboronprom.com.ua

БМ "Оплот" - современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. БМ "Оплот" является коренной модернизацией танка Т-84У "Оплот" и новейшим представителем серии танков Т-84.

Принятая на вооружение в 2009 году версия "Оплота" имеет определенное количество составляющих и материалов роSSийского происхождения: отдельные компоненты электрооборудования, составных частей блоков и систем. По программе "Бастион" элементарная база танка должна не только избавиться составляющих происхождением из страны-агрессора, но и быть значительно модернизирована.