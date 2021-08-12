Завод имени Малышева изготовил новый танк "Оплот", который будет участвовать в параде ко Дню Независимости

В ближайшее время боевая машина будет отправлена в Киев из Харькова.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Завод имени Малышева" изготовил новый танк "Оплот-2М" по заказу Государственной компании "Укрспецэкспорт".

В ближайшее время боевая машина будет отправлена в Киев из Харькова, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным. Впервые новый "Оплот" можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве", - говорится в сообщении.

Фото: ukroboronprom.com.ua

БМ "Оплот" - современный украинский основной боевой танк, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. БМ "Оплот" является коренной модернизацией танка Т-84У "Оплот" и новейшим представителем серии танков Т-84.

Принятая на вооружение в 2009 году версия "Оплота" имеет определенное количество составляющих и материалов роSSийского происхождения: отдельные компоненты электрооборудования, составных частей блоков и систем. По программе "Бастион" элементарная база танка должна не только избавиться составляющих происхождением из страны-агрессора, но и быть значительно модернизирована.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяцWindrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц
Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.
Рекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегомРекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегом
Началась разработка Duster третьего поколенияНачалась разработка Duster третьего поколения
В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и рукиВ Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки
Блок рекламы


Похожие новости
Автогаз уже продают за 18,30 грн/л: установлен новый антирекордАвтогаз уже продают за 18,30 грн/л: установлен новый антирекорд
Bloomberg: к 2040 году до двух третей продаж автомобилей будет приходиться на электрокарыBloomberg: к 2040 году до двух третей продаж автомобилей будет приходиться на электрокары
BMW разрабатывает новый гибридный минивэнBMW разрабатывает новый гибридный минивэн
ЗАЗ будет ежегодно выпускать по 10 тысяч автомобилейЗАЗ будет ежегодно выпускать по 10 тысяч автомобилей
Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седанSkoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан
Новый Гелендваген: В Сети показали Mercedes-Benz EQGНовый Гелендваген: В Сети показали Mercedes-Benz EQG
Представлен новый стильный кроссовер за 300 тысяч гривенПредставлен новый стильный кроссовер за 300 тысяч гривен
КГГА предупредила о масштабном перекрытии движения из-за репетиций парада ко Дню НезависимостиКГГА предупредила о масштабном перекрытии движения из-за репетиций парада ко Дню Независимости
В Сети показали новый кроссовер BMWВ Сети показали новый кроссовер BMW
В Сети показали новый кроссовер за $11 000В Сети показали новый кроссовер за $11 000
Последние новости
Подгружаем последние новости