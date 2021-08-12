BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3

BMW официально представил обновленный электрический кроссовер BMW iX3. В "живую" его покажут в сентябре текущего года во время автосалона в Мюнхене.

Обновленный BMW iX3 получил новую решетку радиатора (она стала больше), новые светодиодные фары и задние фонари, а также 19- или 20-дюймовые колесные диски. В стандартной комплектации теперь есть пакет M Sport, в который входит обвес и спортивный задний диффузор.

Более существенные изменения произошли в салоне. Кроссовер получил новую центральную консоль, информационно-развлекательную систему с 12,3- или 12,5-дюймовым сенсорным дисплеем, а также 12,3-дюймовый экран приборной панели.

В стандартную комплектацию теперь входят спортивные сиденья, обитые перфорированной кожей Sensatec.

Кроссовер оснащается электромотором мощностью 282 л.с. и 400 Нм крутящего момента, и батареей на 80 кВтч. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды при максимальной скорости 180 км/ч. Запас хода – 460 км. Есть возможность быстрой подзарядки батареи.

В Европе обновленный BMW iX3 появится осенью текущего года. Он будет стоить от 67 300 евро.

Напомним, ранее стало известно, что BMW разрабатывает новый гибридный минивэн.