BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3

BMW официально представил обновленный электрический кроссовер BMW iX3. В "живую" его покажут в сентябре текущего года во время автосалона в Мюнхене.

BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3

Обновленный BMW iX3 получил новую решетку радиатора (она стала больше), новые светодиодные фары и задние фонари, а также 19- или 20-дюймовые колесные диски. В стандартной комплектации теперь есть пакет M Sport, в который входит обвес и спортивный задний диффузор.

Более существенные изменения произошли в салоне. Кроссовер получил новую центральную консоль, информационно-развлекательную систему с 12,3- или 12,5-дюймовым сенсорным дисплеем, а также 12,3-дюймовый экран приборной панели.

BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3

В стандартную комплектацию теперь входят спортивные сиденья, обитые перфорированной кожей Sensatec.

BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3

Кроссовер оснащается электромотором мощностью 282 л.с. и 400 Нм крутящего момента, и батареей на 80 кВтч. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды при максимальной скорости 180 км/ч. Запас хода – 460 км. Есть возможность быстрой подзарядки батареи.

В Европе обновленный BMW iX3 появится осенью текущего года. Он будет стоить от 67 300 евро.

BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3

Напомним, ранее стало известно, что BMW разрабатывает новый гибридный минивэн.


Максимов Віталій, Тудей

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