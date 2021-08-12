Тонущая Lordstown Motors готова заняться контрактным производством и сдавать площади в аренду

Согласно первоначальному плану, американская компания Lordstown Motors должна была наладить серийное производство электрических пикапов в одноименном городе в штате Огайо к сентябрю этого года. После смены руководства и предшествовавшего скандала компания ищет новые способы выжить. Среди них рассматриваются контрактное производство электромобилей и тяговых аккумуляторов, а также сдача в аренду производственных площадей.

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Новости о подобных инициативах поступают со страниц ресурса Reuters по итогам квартального отчётного мероприятия Lordstown Motors. Председатель совета директоров Анджела Стрэнд (Angela Strand) заявила: «Мы рассматриваем множественные формы сотрудничества. Обсуждаем с различными автопроизводителями то, как они могут использовать активы, которыми мы располагаем». Сейчас на предприятии в Огайо уже установлены и оснащены линии по штамповке кузовных деталей, сборке и окраске электромобилей. Введена в строй линия по производству тяговых батарей. При этом поставки дебютного пикапа Endurance начнутся не в сентябре этого года, а в первом квартале следующего. Ко второму полугодию объёмы производства будут увеличены, первоначально поставки будут ориентироваться на коммерческих клиентов.

По словам представителей муниципалитета Лордстауна, предприятие по производству электромобилей использует лишь 30 % своих площадей. По этой причине компания готова приютить на свободной территории других арендаторов, либо организовать на ней контрактное производство электромобилей, батарей или других компонентов. Второй квартал Lordstown Motors завершила с убытками в размере $108 млн и запасом наличности в размере $366 млн. К концу текущего квартала она сохранит около $225 млн из этой суммы, но может привлечь дополнительный капитал. Один из хедж-фондов намерен купить акций компании на сумму около $400 млн в ближайшие три года. Рассматривается и возможность привлечения средств на долговом рынке.

Миноритарным акционером компании является конкурирующий автоконцерн General Motors, который готов приобретать у Lordstown Motors экологические кредиты. В первые три года серийного производства пикапов последней из марок такая схема сотрудничества позволит GM сэкономить на данных закупках, поскольку цена кредитов будет ниже рыночной. Все эти новости вызвали рост курса акций Lordstown Motors на 6,1 %.



