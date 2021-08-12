Pegasus: фантастически красивый самолёт от дизайнера яхт для миллиардеров

Дизайнер суперяхт Стив Козлофф обратился к авиации следующего поколения с двухвинтовым СВВП, обещающим огромную дальность полета до 2222 км, а также возможность взлетать и приземляться обычным способом там, где есть взлетно-посадочная полоса.

Pegasus: фантастически красивый самолёт от дизайнера яхт для миллиардеров

Стив Козлофф представл проект красивого, быстрого и способного на дальние перелеты СВВП — но так ли он практичен?

Концепт самолета вертикального взлета и посадки Pegasus представляет собой четырехместную кабину вертолетного типа с набором толстых крыльев, каждое из которых оснащено большим винтом с возможностью наклона и диаметром 3,3 метра. Винты приводятся в движение электродвигателями, каждый мощностью около 700 лошадиных сил, и вместе, по словам Козлоффа, они дают тягу около 3400 килограммов. Самолет будет весить около полутора тонн в без груза и до 2 700 кг при полной загрузке.

Двигательная установка будет приводиться в движение генератором, связанным с турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney PT6A-67R, способным развивать мощность до 1424 лошадиных силы. Самолет будет нести около 950 литров топлива, что и позволяет осуществлять сверхдальние перелеты.

Pegasus: фантастически красивый самолёт от дизайнера яхт для миллиардеров

The Goliath Series

С убирающимся шасси он способен взлетать и приземляться обычным образом, и, по словам автора проекта, при наличии взлетно-посадочной полосы самолет способен развивать взлетную скорость до 122 метров.

Крейсерская скорость, согласно ожиданиям, должна превышать порог в 556 км / ч, а максимально допустимая, по заверениям Козлоффа, будет... «непрактично быстрой» — характеристика довольно размытая.

Конфигурация самолета, конечно, не беспрецедентна; «Пегас» похож на первый самолет с поворотным винтом V-22 Osprey и его гражданский аналог AgustaWestland AW609. Но оба они оказались чрезвычайно дорогими, и AgustaWestland сочла, что AW609 трудно продать, поскольку он стоит в два-три раза дороже вертолета — даже при том, что летит вдвое дальше и вдвое быстрее. Предположительно, продать подобные «игрушки для богачей» стало еще сложнее с тех пор, как в 2015 году разбился прототип такого аппарата, в результате чего погибли оба опытных пилота-испытателя, налетавших свыше 1200 часов.

Pegasus: фантастически красивый самолёт от дизайнера яхт для миллиардеров

The Goliath Series

Таким образом, Pegasus может технически работать с точки зрения физики, сертифицирован и обладать не только впечатляющим дизайном, но и отличными характеристиками по дальности, скорости и полезной нагрузке, но... В конечном итоге это сложная и дорогая в производстве машина, в которой не предусмотрено резервной силовой установки и которая работает на ископаемом топливе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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