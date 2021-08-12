Правила проезда в Киеве во время локдауна изменились: спецпропуска отменили

В Киеве изменили правила проезда в общественном транспорте на случай локдауна. Спецпропуска, которые действовали раньше, уже не будут действовать.

Проездом в общественном транспорте смогут пользоваться граждане, уже владеющие приобретенными ранее транспортными картами. Однако доступ к проезду будет открыт не всем, рассказал первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба.

Право на проезд получат лишь те работники предприятий, которых руководство внесет в соответствующую заявку. Пропуска будут оформлены в электронном виде.

Поскольку локдауна в столице пока нет и даже не предвидится в ближайшее время, руководители предприятий и учреждений всех форм собственности имеют возможность подготовить списки и все оформить не авральном порядке, как это обычно бывает, а в спокойном режиме.

В КГГА рассказали, каким образом будет работать система пропусков

В системе регистрируется руководитель предприятия с использованием личной цифровой подписи.

Зарегистрировавшись, руководитель заполняет электронную форму, добавляя в нее 10 доверенных лиц, которые также получат доступ к электронной системе.

Эти доверенные люди, а также сам руководитель предприятия получат возможность вносить имена людей, имеющих право на проезд.

Алексей Кулеба также объяснил что для проезда подойдет карточка старого образца, а также новая транспортная карточка или Карта киевлянина.

"Разрешение будет даваться на транспортную карточку, которую уже приобрели жители. Каждая карточка имеет свой индивидуальный номер и серию, поэтому именно по этому номеру будет идентифицироваться, может ли лицо пользоваться транспортом", - разъяснил городской чиновник.

Он также напомнил, что эти правила проезда в общественном транспорте вступят в силу лишь в том случае, если в столице опять будет объявлен локдаун.