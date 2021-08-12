В Киеве произошел пожар в гаражном кооперативе на Выдубичах

Огонь перекинулся на гаражи, сгорела минимум одна машина.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве утром в четверг, 12 августа, произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Бойчука, 45.

Об этом сообщил столичный пресс-центр ДСНС.

"12 августа в 8:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

Возгорание возникло в двухэтажном здании, огонь перекинулся на соседние гаражи.

В течение часа пожар удалось локализовать на площади 400 кв.м. Тушение огня было затруднено отсутствием вблизи пожарных гидрантов. Пожарным пришлось организовать постоянный подвоз воды и проложить дополнительные магистральные линии к ближайшим гидрантам.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Для ликвидации огня были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

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