Audi представила концепт электрокара Skysphere с изменяемой длиной колёсной базы и полным автопилотом

Audi продемонстрировала первого представителя нового семейства концептуальных автомобилей — родстер Audi Skysphere. Это двухдверный кабриолет с электрическим приводом, главной особенностью которого является возможности изменения колёсной базы автомобиля. Данные параметры меняются в зависимости от выбранного режима езды: Grand Touring для дальних поездок и Sports для спортивной езды.

Audi представила концепт электрокара Skysphere с изменяемой длиной колёсной базы и полным автопилотом

Источник изображений: Audi

В режиме Grand Touring с поддержкой системы автономного вождения четвёртого уровня, длина родстера составляет 201 дюйм (5,19 метра), тогда как в режиме Sports с ручным управлением его длина сокращается на 250 мм, благодаря чему электрокар получает повышенную манёвренность. В то же время дорожный просвет автомобиля регулируется на 10 мм для повышения комфорта и динамики вождения.

Audi представила концепт электрокара Skysphere с изменяемой длиной колёсной базы и полным автопилотом

В режиме Grand Touring рулевое колесо и педали убираются в специальную нишу, и автомобиль далее движется в полностью автономном режиме, следя за дорогой и движением с помощью своей сенсорной системы, и безопасно доставляет пассажиров к месту назначения.

Audi представила концепт электрокара Skysphere с изменяемой длиной колёсной базы и полным автопилотом

Электродвигатель, расположенный на задней оси Audi Skysphere, имеет 465 кВт (632 л.с.) мощности и крутящий момент 750 Н·м. Автомобиль весит всего около 1800 кг. Примерно 60 % веса приходится на заднюю ось. Электродвигатель обеспечивает ускорение с 0 до 100 км/ч всего за 4 с.

Аккумуляторные блоки Audi Skysphere в основном расположены за кабиной — идеальная конфигурация для центра тяжести и манёвренности автомобиля. Ёмкость аккумулятора составит более 80 кВт·ч, что обеспечивает дальность пробега более 500 км в соответствии со стандартом WLTP, по крайней мере, в экономичном режиме GT.

Audi представила концепт электрокара Skysphere с изменяемой длиной колёсной базы и полным автопилотом

Концепт-кар был задуман и разработан командой дизайн-студии Audi в Малибу под руководством Гаэля Бузина (Gael Buzyn).

Audi Skysphere дебютирует 13 августа 2021 года в рамках Недели автомобилей в Монтерее.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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