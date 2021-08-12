Движение на проспекте Академика Королева в Киеве ограничат до 19 сентября

Будут ремонтировать участок от ул. Л. Симиренко до ул. М. Булгакова.

С 20:00 11 августа до 19 сентября на проспекте Академика Королева в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Фото: КГГА

Об этом со ссылкой на КК «Киевавтодор» информирует пресс-служба КГГА.

На проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке от ул. Л. Симиренко до ул. М. Булгакова.

"В ночь на 12 августа будут снимать старое асфальтовое покрытие. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.