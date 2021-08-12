Около острова Милос в Греции затонула туристическая яхта

Всех 17 человек спасли.

В Эгейском море близ острова Милос в Греции затонуло туристическое судно с 17 людьми на борту.

Об этом сообщает местный телеканал ERT1.

Происшествие случилось в 16 морских милях от порта Милова.

Согласно предварительной информации, люди, которые были на яхте, оказались в воде.

Местные спецслужбы запустили спасательную операцию - на место инцидента прибыли катера береговой охраны, рыболовные суда, а также вертолеты ВВС и ВМС Греции.

Фото: twitter.com

По данным Reuters, все 17 человек, находившиеся на судне под британским флагом, спасены. Все они граждане Греции.

Напомним, в мае 2019-го в Будапеште перевернулся катер с туристами из Южной Кореи. По меньшей мере семь человек погибли.