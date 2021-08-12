На Николаевщине разоблачили банду, участники которой тонами воровали газ из вагонов-цистерн поездов

Среди фигурантов были сотрудники ВОХР, которые за денежное вознаграждение позволяли совершать кражи.

На Николаевщине разоблачили банду, участники которой тонами воровали газ из вагонов-цистерн поездов
Фото: npu.gov.ua

На Николаевщине полиция разоблачила банду, участники которой тонами похищали газ из вагонов-цистерн поездов. Среди фигурантов были сотрудники ВОХР, которые за деньги позволяли совершать кражи в районе железнодорожной станции Первомайского района.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Группировка насчитывала более 10 человек в возрасте от 17-ти до 44-х годов. Заработки злоумышленников за месяц насчитывали до 1 млн гривен.

По словам начальника полиции области Сергея Шайхета, схема заключалась в следующем: один водитель поезда оставлял вагоны в условленном месте. Там уже ждали другие фигуранты на специально арендованном грузовике, которые присоединяли оборудование и откачивали газ. Затем краденый газ в сопровождении организатора доставляли на подконтрольные заправочные станции.

Во время розыскных мероприятий была установлена ферма, на которой скрывались орудия преступления, а также автомобиль-газовоз. Полицейские задокументировали ряд таких фактов.

11 августа николаевские следователи в сопровождении бойцов КОРДа и роты полиции особого назначения провели спецоперацию по разоблачению участников группировки. Во время обысков изъяли деньги, компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты, оружие, боеприпасы, грузовой автомобиль, наркотические средства и другие вещественные доказательства.

Фото: npu.gov.ua

Девяти фигурантам сообщили о подозрении в совершении кражи в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 УК), за что злоумышленники рискуют провести за решеткой до 12 лет с конфискацией имущества.

"Преступными действиями субъектам хозяйствования нанесен ущерб на сумму около полумиллиона гривен, окончательная сумма будет установлена после проведения соответствующих экспертиз", - сообщили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Ранее правоохранителями уже были задержаны двое из фигурантов. Узнав об этом, организатор группировки, бывший депутат горсовета, решил предложить начальнику местной полиции 5 тысяч долларов за непривлечение его подельников к ответственности и прекращение уголовного производства, возвращение изъятого автомобиля и не препятствование его дальнейшей преступной деятельности.

О попытке подкупа руководитель Первомайского райотдела полиции сообщил в службу внутренней безопасности, сотрудники которой 11 августа задержали 42-летнего фигуранта при передаче обещанной суммы. Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса, за что предусмотрено наказание до восьми лет заключения. Расследование продолжается.

Напомним, ранее полиция разоблачила банду, которая обворовывала грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дороге. К противоправной деятельности были привлечены работники военизированной охраны регионального филиала Приднепровской железной дороги. В общем организация насчитывала около 40 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяцWindrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц
Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.
Началась разработка Duster третьего поколенияНачалась разработка Duster третьего поколения
В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и рукиВ Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки
Авиакомпания "Украинские вертолеты" направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаровАвиакомпания "Украинские вертолеты" направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция разоблачила банду, которая обворовывала грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дорогеПолиция разоблачила банду, которая обворовывала грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дороге
Обнародованы первые детали расследования авиакатастрофы на Прикарпатье, в которой погибли 4 человекаОбнародованы первые детали расследования авиакатастрофы на Прикарпатье, в которой погибли 4 человека
Из-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездовИз-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездов
Из-за погодных условий задерживается ряд поездов "Укрзализныци"Из-за погодных условий задерживается ряд поездов "Укрзализныци"
В Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажемВ Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажем
На Киевщине задержали банду, которая похищала элитные автоНа Киевщине задержали банду, которая похищала элитные авто
Укрзализныця сообщила о задержке 15 поездов из-за непогодыУкрзализныця сообщила о задержке 15 поездов из-за непогоды
"Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю"Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю
С июля маршруты поездов из Ивано-Франковска и Черновцов продлили до ЧерниговаС июля маршруты поездов из Ивано-Франковска и Черновцов продлили до Чернигова
На Волыни разоблачили должностных лиц ГПСУ, помогавших ввозить в Украину "евробляхи"На Волыни разоблачили должностных лиц ГПСУ, помогавших ввозить в Украину "евробляхи"
Последние новости
Подгружаем последние новости