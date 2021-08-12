В Киеве произошла потасовка между владельцем сети магазинов и инспектором по парковке

Предприниматель якобы напал на инспектора, когда тот инициировал замену антипарковочных столбиков у его магазина.

В Киеве произошла потасовка между владельцем сети магазинов и инспектором по парковке
Фото: finance.bigmir.net

В центре Киева произошла стычка между владельцем сети магазинов оружия «Ибис» и парковщиком. Предприниматель якобы напал на инспектора, когда тот инициировал замену антипарковочных столбиков у его магазина.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня, около магазина «Ибис», на бульваре Леси Украинки в столице, произошла потасовка с применением газового баллончика. Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта. Он вызвал специалистов ДЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков", - написал Кличко.

"В это время из "Ибиса" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты - газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", - добавил столичный голова.

По словам Кличко, город уже неоднократно получал жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные колонки. Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке.

Кличко также добавил, что столичная власть ожидает оперативного расследования полицией инцидента с нападением на инспектора с парковки.

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