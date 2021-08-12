На Черниговщине строительство охватило половину изношенной трассы Н-07 Киев-Юнаковка

Ремонт происходит сразу на 11 участках.

В Черниговской области на трассе Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, состояние которой оценивается как неудовлетворительное, в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» капитально ремонтируют 75,2 км из 143 км общей протяженности дороги в пределах области. О ходе работ на объекте рассказывает официальная страница Укравтодора в Facebook.

Дорога Н-07 была построена во второй половине прошлого века и сегодня уже не соответствует современным нормам нагрузки. На трассе во многих местах образовались сетки трещин и выбоины, в весенний период здесь возникают пучины.

Сейчас ремонт происходит сразу на 11 участках, наиболее активные работы ведутся на участке от Прилук в направлении Сум.

В ходе капитального ремонта дороги проводится не только замена покрытия и основания, реконструируется также система водоотведения. Дорожники устанавливают новые трубы для пропуска воды под дорогой и лотки водостока.

После завершения работ дорога будет соответствовать современным параметрам нагрузки и безопасности движения. Конструктив будет полностью заменен и усилен. Асфальтобетонное покрытие выполнят в двух слоях.

Всего в 2021 году в Черниговской области отремонтируют 182 километра дорог государственного значения.

Напомним, ко Дню Независимости будет сдана трасса М-30 Стрый-Изварино протяженностью 1400 км. Она станет самой длинной дорогой Украины, которая соединит западные и восточные области. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

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