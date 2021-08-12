Полиция разоблачила банду, которая обворовывала грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дороге

В течение одного дня они похищали от 5-ти до 30-ти тонн груза.

Оперативники и следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию, в которую входили около 40 человек, что обворовывала грузовые поезда на Приднепровской железной дороге. Злоумышленники специализировались на кражах из товарняков минудобрений и угля.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Во время досудебного расследования полицейские выяснили, что преступную организацию, в которую входили три преступные группы, создал 34-летний житель Запорожской области. К противоправной деятельности были привлечены работники военизированной охраны регионального филиала Приднепровской железной дороги. В общем организация насчитывала около 40 человек.

Злоумышленники действовали по отлаженным схемам: похищали груз, когда поезд находился на железнодорожной станции или во время движения товарного поезда.

Фото: npu.gov.ua

В течение одного дня фигуранты отгружали от 5 ти до 30-ти тонн груза. В дальнейшем похищенную продукцию сбывали среди населения смежных районных центров, а также через частных предпринимателей, специализирующихся на реализации угля.

Кроме того, установлено, что средства от преступной деятельности передавались представителям криминалитета, так называемым "смотрящим". Установлено и задокументировано около 30 фактов преступной деятельности.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские провели 58 санкционированных обысков, в которых были привлечены около 200 полицейских: оперативники Департамента уголовного розыска, следователи Главного следственного управления Нацполиции, оперативники полиции Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей, при силовой поддержке батальона полиции особого назначения из Днепропетровской и Донецкой, Харьковской и Кировоградской областей.

Фото: npu.gov.ua

В результате изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, деньги и банковские карты, черновые записи, транспортные средства, которые использовались во время совершения преступления, журналы регистрации появления посторонних лиц на железнодорожных путях и недостачи груза на вагонах, документы по движению поездов, мешки с углем и селитрой.

Организатору и 15 активным участникам преступной организации сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание преступной организации), и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. 12 фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в конце марта из-за кражи электрокабеля задерживались поезда на нежинском направлении.

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