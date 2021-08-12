В Украине производство автомобилей увеличилось в 3,6 раза

По данным Укравтопрома, в июле 2021 года в Украине выпустили 617 автомобилей. Это на 11% меньше, чем в июне текущего года, но в 3,6 раза больше, чем в июле 2020 года.

В Украине производство автомобилей увеличилось в 3,6 раза

Всего же с января по июль 2021 года украинские предприятия выпустили 4 847 автомобилей. Это на 172% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Сейчас в Украине автомобили выпускают только Запорожский автомобилестроительный завод и Еврокар. В Запорожье из роSSийских машинокомплектов делают автомобили Lada, кроссовер-купе Renault Arkana, а также две модели Kia.

Что же касается Еврокара, то там из машинокомплектов выпускают несколько моделей чешской компании Skoda.

Также в Украине в июле 2021 года сделали 85 автобусов. Это на 42% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Всего за первые семь месяцев 2021 года украинские предприятия выпустили 381 автобус.

Напомним, ранее сообщалось, что ЗАЗ резко увеличил выпуск автомобилей. С января по июль 2021 года в Запорожье сделали более 2 тысяч машин.


Максимов Віталій, Тудей

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