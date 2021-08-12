Skoda разработает бюджетный электрический кроссовер

Компания Skoda в 2024 году начнет продавать субкомпактный электрический кроссовер Elroq. Чешский автогигант уже запатентовал это название в начале текущего года.

Skoda разработает бюджетный электрический кроссовер

Немецкий концерн Volkswagen, в который входит Skoda, ускоряет электрификацию модельного ряда. Будут выпускать и небольшие электромобили по доступной цене.

Так, к 2025 году в продаже появится хэтчбек Volkswagen ID.1, а потом и ID.2. У Seat будет аналогичная модель Acandra.

Но Skoda первая начнет выпускать модель в этом сегменте. Речь идет про небольшой электрический кроссовер Elroq. Его серийное производство начнется к середине 2024 года.

К сожалению, технические характеристики этих электромобилей пока не известны. Можно предположить, что у каждого из них будет несколько версий, в зависимости от электрической силовой установки и батареи. А их стоимость составит примерно 16 500 долларов. То есть это будут бюджетные модели в своем сегменте.

Напомним, ранее стало известно, что в конце 2021 года Skoda представит новый бюджетный седан. В продаже он появится в 2022 году.


Максимов Віталій, Тудей

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