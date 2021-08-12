Red Bull извинился за дрифт на Софийской площади

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом".

Red Bull извинился за дрифт на Софийской площади
Фото: instagram.com/conorshanahan79

Компания Red Bull Украины извинилась за дрифт на Софийской площади.

"К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем. Мы изначально руководствовались правилом покинуть место проведения мероприятия убранным и в таком же состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", - говорится в инстаграме компании.

Напомним, утром 10 августа Red Bull устроил на Софийской площади рекламные съемки с участием ирландского гонщика Конора Шанагана.

Мэрия Киева заявила, что никаких разрешений на организацию и проведение съемок у "Софии Киевской" не давала, в связи с чем полиция возбудила уголовное дело по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины и изъяла автомобили Red Bull.

Софийская площадь после съемок была сильно загрязнена резиной от колес. Кроме того, было повреждено клинкерное покрытие площади.

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