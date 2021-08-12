Red Bull извинился за дрифт на Софийской площади

Компания Red Bull Украины извинилась за дрифт на Софийской площади.

"К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем. Мы изначально руководствовались правилом покинуть место проведения мероприятия убранным и в таком же состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", - говорится в инстаграме компании.

Напомним, утром 10 августа Red Bull устроил на Софийской площади рекламные съемки с участием ирландского гонщика Конора Шанагана.

Мэрия Киева заявила, что никаких разрешений на организацию и проведение съемок у "Софии Киевской" не давала, в связи с чем полиция возбудила уголовное дело по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины и изъяла автомобили Red Bull.

Софийская площадь после съемок была сильно загрязнена резиной от колес. Кроме того, было повреждено клинкерное покрытие площади.