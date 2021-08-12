В Украине усилят налоговый контроль за покупателями автомобилей

В Украине планируют ввести новые методы налогового контроля за гражданами, которые покупают автомобили. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По его словам, Государственная налоговая служба получит право выяснять у граждан, откуда они взяли деньги на покупку автомобиля. В том случае, если гражданин не сможет объяснить происхождение денег или показать декларацию об амнистии, то ему придется заплатить налог. Доплачивать нужно будет, в частности, налог за деньги, происхождение которых не могут объяснить.

Гетманцев подчеркнул, что такая практика существует в других странах, и Украина должна "следовать цивилизованным правилам".

На данный момент правительство готовится внести законопроект о косвенных методах налогового контроля в Верховную раду. Когда конкретно это произойдет – точно не известно. Судя по всему, уже в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разработали законопроект, предусматривающий отмену ввозной пошлины на автомобили. Его принятие приведет к обвалу цен на новые и б/у автомобили.