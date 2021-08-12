Nissan представил спортивную версию электро-кроссовера

Электрический кроссовер Nissan Ariya, продажи которого в Европе начались в 2020 году, получит спортивную версию Nismo. Официальная презентация этой новинки состоится совсем скоро – 17 августа.

Nissan представил спортивную версию электро-кроссовера

У спортивной версии кроссовера Ariya будет аэродинамический обвес, система ProPilot 2.0 и более мощная электрическая силовая установка.

К сожалению, технические характеристики Ariya Nismo пока не известны. Предполагается, что у него будет два модернизированных электромотора повышенной мощности.

Сейчас Ariya в базовой комплектации оснащается одним электромотором мощностью 218 л.с. Этого достаточно, чтобы кроссовер с передним приводом до 100 км/ч разгонялся за 7,5 секунд. При этом запас хода достигает 340 км.

Nissan представил спортивную версию электро-кроссовера

Версия с батареей на 87 кВтч оснащается электромотором мощностью 242 л.с. У нее запас хода заметно больше – 500 км.

Кроме того, есть три полноприводные версии. С базовой батареей на 63 кВтч кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, а с батареей на 87 кВтч - 5,7 секунды. Топовая версия - Performance. У нее мощность электромотора составляет 394 л.с., а до 100 км/ч она разгоняется за 5,1 секунды.

Напомним, в Европе началось серийное производство Nissan Qashqai нового, третьего, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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