С 12 августа восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговку

Станцию "Индустриальную" трамваи пока будут проходить транзитом.

С 12 августа в Киеве возобновляется движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

В связи с проведением капитального ремонта улицы Борщаговской трамваи будут проходить станцию "Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров, информирует пресс-служба КГГА.

Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная"- "Михайловская Борщаговка";

маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная"- станция "Ромена Роллана";

временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

Как сообщалось, трамвайное движение временно закрывали из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано устроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

Ранее Киевский городской совет принял начало проекта, согласно которому планируется продлить Борщаговскую линию скоростного трамвая до центра.