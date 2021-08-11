Автогаз уже продают за 18,30 грн/л: установлен новый антирекорд

Автогаз в Украине продолжает в августе устанавливать антирекорды по стоимости. 10 августа его средняя цена равняется уже 17,35 гривен за литр, свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

Автогаз уже продают за 18,30 грн/л: установлен новый антирекорд

За минувшие сутки топливо для автомобилей с ГБО в нашей стране подорожало в среднем на 9 копеек.

Заметнее всего автогаз подорожал в сетях Укрнафта и Авиас – на 35 и 34 копейки соответственно. Нефтек поднял цену на 30 копеек.

Дороже всего по состоянию на 10 августа владельцам автомобилей с ГБО заправляться на АЗС сетях Нефтек, ОККО, WOG и SOCAR. Там один литр сжиженного газа продают за 18,29, 17,99 и 17,98 гривен соответственно.

Дешевле всего автомобиль с ГБО заправить на АЗС сетях Marshal (16,60 гривен за литр), "Авантаж 7" (16,58 гривен за литр).

По мнению некоторых экспертов, стоимость автогаза на украинских АЗС может еще увеличиться на 1 грн за литр. Потенциал для этого есть.

Напомним, в мае текущего года в Украине ввели государственное регулирование стоимости бензина и дизельного топлива. Предполагается, что это поможет остановить рост цен на топливо.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.Для перехвата "кукурузника" с контрабандой на Прикарпатье поднимали военный истребитель.
Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяцWindrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц
Началась разработка Duster третьего поколенияНачалась разработка Duster третьего поколения
В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и рукиВ Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки
В Киеве автомобиль BMW Х5 протаранил два киоскаВ Киеве автомобиль BMW Х5 протаранил два киоска
Блок рекламы


Похожие новости
BMW разрабатывает новый гибридный минивэнBMW разрабатывает новый гибридный минивэн
Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седанSkoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан
Новый Гелендваген: В Сети показали Mercedes-Benz EQGНовый Гелендваген: В Сети показали Mercedes-Benz EQG
Представлен новый стильный кроссовер за 300 тысяч гривенПредставлен новый стильный кроссовер за 300 тысяч гривен
Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание автогазаЭксперты прогнозируют дальнейшее подорожание автогаза
В Сети показали новый кроссовер BMWВ Сети показали новый кроссовер BMW
В Сети показали новый кроссовер за $11 000В Сети показали новый кроссовер за $11 000
В Канаде продают уникальный BMW с украинскими номерамиВ Канаде продают уникальный BMW с украинскими номерами
Может появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер MonsterМожет появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер Monster
Угонщики взяли на вооружение новый способ похищения авто - счёт идёт на секунды
Последние новости
Подгружаем последние новости