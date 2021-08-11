Автогаз уже продают за 18,30 грн/л: установлен новый антирекорд

Автогаз в Украине продолжает в августе устанавливать антирекорды по стоимости. 10 августа его средняя цена равняется уже 17,35 гривен за литр, свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

За минувшие сутки топливо для автомобилей с ГБО в нашей стране подорожало в среднем на 9 копеек.

Заметнее всего автогаз подорожал в сетях Укрнафта и Авиас – на 35 и 34 копейки соответственно. Нефтек поднял цену на 30 копеек.

Дороже всего по состоянию на 10 августа владельцам автомобилей с ГБО заправляться на АЗС сетях Нефтек, ОККО, WOG и SOCAR. Там один литр сжиженного газа продают за 18,29, 17,99 и 17,98 гривен соответственно.

Дешевле всего автомобиль с ГБО заправить на АЗС сетях Marshal (16,60 гривен за литр), "Авантаж 7" (16,58 гривен за литр).

По мнению некоторых экспертов, стоимость автогаза на украинских АЗС может еще увеличиться на 1 грн за литр. Потенциал для этого есть.

Напомним, в мае текущего года в Украине ввели государственное регулирование стоимости бензина и дизельного топлива. Предполагается, что это поможет остановить рост цен на топливо.