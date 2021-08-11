2021-08-11
В Киеве временно остановят городскую электричку
Предприятие просит извинения за временные неудобства.
Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi
Рейсы киевской городской электрички 7304, 7311/7312, 7319 временно отменяются со среды, 11 августа.
Об этом сообщает Киевпастранс на странице Facebook.
Как отмечается, такое решение принято по техническим причинам.
"О восстановлении движения сообщим на официальных страницах предприятия в Facebook и Telegram, а также на сайте kpt.kyiv.ua", - отмечается в сообщении.
Предприятие просит извинения за временные неудобства.