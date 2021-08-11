В Киеве временно остановят городскую электричку

Рейсы киевской городской электрички 7304, 7311/7312, 7319 временно отменяются со среды, 11 августа.

Об этом сообщает Киевпастранс на странице Facebook.

Как отмечается, такое решение принято по техническим причинам.

"О восстановлении движения сообщим на официальных страницах предприятия в Facebook и Telegram, а также на сайте kpt.kyiv.ua", - отмечается в сообщении.

Предприятие просит извинения за временные неудобства.